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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 09:54 BJT

《外汇动态》海外基金及部分当地投机客逢低吸纳美元/韩元

0136GMT---美元兑韩国韩元KRW=KFTC下跌,但数位交易员称,海外基金和一些当地投机客在清淡交投中逢低买入美元兑韩元.

美元兑韩元下跌0.2%至1,144.0,此前一度跌至1,138.0.

交易员称,鉴於市场持续担忧欧元区债务危机,特别是在该地区快速达成协议的希望破灭後,似乎增加美元兑韩元多头仓位更加安全.

市场人士正关注本周意大利和西班牙将进行的公债标售,预计二者总计将标售70亿欧元的公债.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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