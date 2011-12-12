〔中国个股〕TCL集团或考虑在非洲设立生产基地--董事长

中国政策：2020年底前完成全国生态保护红线划定--国务院
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。
路透北京12月12日电---中国大型家电企业--TCL集团股份有限公司(000100.SZ)董事长李东生称,公司下一步或考虑在非洲设立生产基地,并对明年的新兴市场业务增长保持乐观预期.
他在上周六的中国企业领袖年会间隙对记者并表示,由於欧美市场的电子消费产品生产基地已经大部分向新兴国家转移,这两个发达地区留给中国同类企业的并购投资机会已经不多.
"下一步我们也许考虑在非洲设立生产基地,南非或者北非(都可能)."李东生称.该公司目前在南美和东南亚均已经设立工厂.
得益於新兴市场贡献,TCL今年前九个月的海外业务增长近12%.李东生预计,受欧美经济不景气及较高失业率环境影响,明年欧美市场的销售前景不会很乐观.
TCL集团财报显示,今年前九个月实现营业总收入438.84亿元人民币,同比增长21.2%;净利润8.26亿元,同比增长322.5%.
该股周一早盘持平於1.96元,过去一个月累计下跌近10%.(完)
--发稿 苏丹; 审校 张喜良
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。