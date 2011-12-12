奥巴马称美国经济恢复或需数年

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月9日电---尽管最近有迹象显示，疲弱的美国经济或有所改善，但美国总统奥巴马警告称，美国经济还需数年才能复苏。
在周日播出的《60分钟》(60 Minutes)节目中，奥巴马被问及，当他2009年就任美国总统时，是否低估了修复美国经济的困难。
奥巴马表示：“我一直认为，这是个长期工程。”他补充道，要扭转美国经济20年来积累的结构性问题将需时日。
奥巴马表示：“这将耗时两年以上，且不止一个总统任期，可能要经历不止一个总统。”
当被问及他是否认为明年11月份大选前美国失业率能降至8%时，奥巴马表示：“我认为这有可能，但……我不会对经济作出预测。”
降低失业率被视为是奥巴马明年能否连任的重要因素。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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