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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 09:55 BJT

〔中国新债〕重庆高速集团周四将发行10亿元中期票据,期限七年

路透上海12月12日电---中国重庆高速公路集团有限公司周一公告称,将於周四(15日)簿记建档发行10亿元
人民币中期票据,期限七年,并附第五年末发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 重庆高速集团  30        10      7   12/15簿记建档  建设银行     AA+        12/16      12/19
                       (附第五年末投资人选择权)     中信银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 边竞; 审校 乔艳红

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