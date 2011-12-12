〔日本经济〕央行短观调查料显示12月制造业者看法悲观,下季亦无改善

* 发布项:日本央行12月短观调查

* 发布时间:12月14日2350GMT

* 路透调查预估:大型制造业景气判断指数料为负2,9月为正2

路透东京12月9日电---路透调查显示,日本央行备受关注的短观调查料显示,日本大型制造业者第四季对企业环境的看法转为悲观,预计下一季也没有改善,因全球经济放慢和日圆强势造成沉重压力.

根据路透对28位分析师的访问,日本央行短观调查的大型制造业景气判断指数12月料下跌4点至负2,暗示悲观者多於乐观者,另外泰国的洪灾亦影响景气状况.

企业对明年3月景气判断指数的预期料进一步下降1点至负3,预示日本经济在第三季从3月11日地震引发的衰退中反弹之後,将进入停滞期.

不过服务业的信心料展示韧性,非制造业景气判断指数在12月料持平於正1,对3月指数的预估亦维持不变,受有关重建需求的预期支撑.

大型企业可能将3月止财年的资本支出扩增计划从9月调查时的增长3.0%调低至2.5%,显示越来越多的企业对欧元区债务危机的影响保持警惕.

日本央行将在12月20-21日举行政策会议.该央行在10月放宽货币政策并暗示,如果经济复苏放缓,将提供更多刺激措施.

然而,"由於包括日本央行在内的决策当局注意力放在国外动向,因此短观调查不太可能成为影响政策前景的一个因素,"摩根大通证券驻日本资深分析师Masamichi Adachi称.

一些分析师亦称,如果短观调查中的金融分项,例如衡量企业看待融资环境的指数显示日本银行业系统仍然稳定,那麽日本央行进一步放宽政策的紧迫性就可能不那麽高.

央行短观景气判断指数是把看好景气之企业所占比重减去看坏景气之企业比重.

以下为经济分析师对短观调查的预估:

大型制造业 大型非制造业 资本支出

12月 3月 12月 3月

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中值 -2 -3 +1 +1 +2.5

高 +5 +7 +4 +5 +3.5

低 -5 -6 -2 -3 +1.0

------------------------------------------------------(完)