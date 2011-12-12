更正:〔路透调查〕日本公债多空动向指标转为负值,公债标售前投资者不愿买入

(更正:因英文有误,第六段"本周标售"应为"下个财年标售")

路透东京12月12日电---周一公布的一份路透周度调查显示,日本公债市场的人气两周来首次转为负面,因欧洲领导人同意起草新条约促进一体化後,风险偏好略有好转.

调查显示,市场人士在本周公债标售前亦不愿买入.

调查中的日本公债多空动向指标(bull-bear DI)降至负16,前次调查为正26.该指数由看多的市场交易商人数减去看空的人数JGBBBI=.

48%的市场人士预期日本公债收益率(殖利率)本周将走高,原因是周二五年期公债及周四20年期公债标售前,券商可能进行对冲且投资者可能轧平仓位.

"实际上取决於海外市场状况,但在五年期及20年期公债标售结束前,市场人士将不愿意追高,"一家券商的受访者表示.

市场预计日本政府或将在始於2012年4月的财政年度增加20年期公债发行规模,因日本社会福利成本上升,料使得借款需求增加.

但50位市场人士的预估中值为,10年期日本公债收益率在本周结束时料为1.020%JP10YT=POLL,较上周五收盘水准1.010%JP10YTN=JBTC仅高1个基点,因受访者预计债券赎回导致投资者买入.

另外,32%的受访市场人士预计,收益率本周可能下跌.

10年期日本公债收益率本月升至1.090%的四个月高点,因疲弱的德国公债标售打击投资者信心,但全球主要央行联手行动,缓解银行业间融资紧张局面,日债收益率随之回落.

本次调查进行时间为从上周五至周日2300GMT时.

欧盟27国中26个国家的领导人上周五同意强化欧元区预算规定,并同意欧元区成员国等其他国家向国际货币基金组织(IMF)提供多达2,000亿欧元双边贷款,以帮助应对危机.(完)