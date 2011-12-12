《中国基金发行日程表》--12月12日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 *招商优势企业 招商基金 中国银行 招商银行、申银万国等 12/14-2012/1/20 灵活配置混合基金 国泰信用互利 国泰基金 建设银行 工商银行、中投证券等 12/5-12/23 分级债券基金 工银瑞信保本 工银瑞信 光大银行 工商银行、国泰君安等 11/28-12/23 募集规模上限为80亿元人民币 混合基金 银华永泰 银华基金 浦发银行 中国银行、第一创业证券等 11/28-12/23 积极债券基金 东方增长中小盘 东方基金 邮储银行 中国银行、申银万国等 11/21-12/23 混合基金 方正富邦创新 方正富邦 建设银行 方正证券、工商银行等 11/28-12/22 动力股票基金 汇添富信用债 汇添富 农业银行 工商银行、爱建证券等 11/28-12/16 债券基金 华安科技动力 华安基金 工商银行 农业银行、银河证券等 11/21-12/16 股票基金 景顺长城核心 景顺长城 农业银行 交通银行、海通证券等 11/21-12/16 竞争力股票基金 平安大华深证 平安大华 中国银行 交通银行、招商证券等 11/14-12/16 300指数增强基金 信诚全球商品 信诚基金 境内:中国银行 平安证券、国海证券等 11/9-12/14 预定募集规模为25亿元 主题基金(QDII)(FOF)(LOF) 境外:中国银行(香港) 注: 1."*"表新增或更新. 2.天相数据显示,2010年基金资产总规模为2.44万亿元人民币(不包括QDII基金,包括ETF联接基金), 比2009年的2.6万亿下降约6%.在各类型基金中,债券型基金规模比09年大幅增长668亿元,达到 1,507.4亿;而货币型基金规模比09年减少约1,000亿元;其余各类基金规模与09年相比均略有减少. 3.2010年基金公司管理资产规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、广发、南方、大成、 银华、华安、富国. 4.截至10月28日,62家基金公司旗下821只基金(合并计算)三季报披露完毕.天相投顾数据显示,受三 季度股市债市疲弱影响,各公司旗下基金本期利润总和均为负值,共亏损2,510.74亿元.截至三季度 末,全市场64家基金公司资产总规模缩水至2.13万亿元.(完) --发稿 冉莹; 审校 乔艳红