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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 10:28 BJT

《外汇动态》美元/菲律宾披索走低,受菲国海外汇款流入推动

0206GMT---美元/菲律宾披索PHP=PDSP走低,受累于菲国海外汇款流入,以及一些投机客正伺机进一步抛售,因市场人士持有待平仓的多头部位.

美元/菲律宾披索下跌0.2%,至43.54.

欧系银行驻马尼拉的一位交易员指出,"尽管欧盟峰会结果不如预期,市场仍略感宽慰.该市场已经在峰会前做多."

该交易员提到,目前美元/菲律宾披索的支撑位料在43.50左右,但其可能在未来几日下探43.20水平.(完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

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