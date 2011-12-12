〔日本金融〕日本逾一半散户投资者希望提高国内股票投资配比--高盛

路透东京12月12日电---高盛资产管理公司周一公布调查显示,逾一半的日本散户投资者想要提高对国内股票的投资配比,因在欧元区债务危机罩顶的情况下,他们青睐日本股票.

该调查亦表明,投资者认为未来12个月印度市场将产生最大收益,并且投资风险最低,中国和巴西紧随其後.

是项调查显示,约55%的受访者正考虑增加对日本股票的投资比重,其中包括现货股票和股票共同基金.这次调查是在10月14-15日进行,此次调查访问了1,000位金融资产均超过3,000万日圆(386,500美元)投资者.

42.4%和18.4%的受访者分别选择提高现金和新兴市场股票的投资配比.受访者可以选择一种以上资产类型.

该调查表明,近17%的投资者认为,印度将成为最具吸引力的投资地,中国和巴西以15.4%和12.6%紧随其後.

"此份调查凸显出日本投资者对市场增长越来越敏感,而且正从成长迅速的经济体寻找更多机遇,比如金砖国家,"高盛资产管理公司日本主管Shigeki Kiritani在声明中谈到.

此项调查显示,投资者视日圆快速升值为日本经济所面临的最大威胁,而许多受访者则认为,欧元区情势为他们当前投资组合所面临的最高投资风险.(完)