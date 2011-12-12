各国达成共识,将制定新气候协议

(本文由路透中文网编译提供)

路透德班12月11日电---全球各国周日达成共识，将制定新气候协议，强制要求主要污染国限制温室气体排放。不过评论人士表示，此举对於应对全球变暖还远远不够。

南非德班马拉松式的气候谈判，让各国在多个问题上达成共识，使《京都议定书》有效期延长五年，从而为更广泛协议的达成赢得时间。

《京都议定书》第一个承诺期原定於明年底到期，现在有效期被延长至2017年。该协定仅对发达国家温室气体排放进行限制，中国和印度等新兴国家并未被包括在内。美国一直不认可该协定。

中、印、美三国和欧盟在德班会议中心进行了最後的谈判，最终在一项有法律约束力的协议上达成共识，不过协议以何种形式呈现还含糊不清。

各国还对“绿色气候基金”（Green Climate Fund）的框架达成共识。

各方同意从明年开始探讨新的、有法律约束力的协议，以降低温室气体排放。该协议将於2015年前作出决定，2020年前实施。

“该协议显然不是地球需要的，地球需要的是在减排和融资上更加激进的协议。2015年以前达成激进且公平的新协议，需要相当多的讨价还价和更多的合作精神，过去两周的德班会议可达不到。”忧思科学家联盟（Union of Concerned Scientists）的Alden Meyer表示。（完）