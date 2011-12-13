《中国债券市场每日交易备忘》--12月13日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国人民银行380亿元人民币一年期央行票据上午招标,市场预期中标收益率持平於3.4875% 华侨城集团14亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),建设银行主承销 广西农垦集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),光大银行主承销 四川铁路投资集团20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),民生银行和华夏银行主承销 北京经济技术投资开发总公司14.5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),光大银行主承 华侨城集团14亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),工商银行和建设银行主承销 宁夏发电集团6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),国开行主承销 贵州开磷集团4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),浦发银行主承销 双良科技7.5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承销 ============================================================================== 二、新债上市: 东莞玖龙纸业11亿元三年期中票1182380,票面利率6.78% 湖南高速公路建设开发总公司16.6亿元一年期短融041160015,票面利率5.78% 农六师国有资产经营公司10亿元三年期中票1182376,票面利率6.59% 中国电子信息产业集团10亿元五年期中票1182377,票面利率5.04% 中电熊猫集团15亿元五年期中票1182378,票面利率5.68% 西安基投集团10亿元五年期中票1182375,票面利率5.68% 北大荒( 600598.SS )13亿元一年期短融041154017,票面利率6.68% 中国城建控股集团15.5亿元三年期中票1182379,票面利率5.62% ============================================================================== 三、缴款: 山西煤炭进出口集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180176,票面利率6.85% 新疆投资发展集团2.5亿元一年期短融041159024,票面利率5.75% 泰州三福船舶工程公司3亿元一年期短融 江山股份( 600389.SS )3.5亿元一年期短融 新疆投资发展集团5亿元三年期中票1182381,票面利率5.80% ============================================================================== 四、还本付息: 长沙城建投资集团10亿元10年期固息债068048付息,票面利率4.15% 中国电影股份有限公司5亿元七年期固息债078082付息,票面利率6.10% 铁道部150亿元10年期固息债078083付息,票面利率5.53% 云南城建投资公司8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080161付息,票面利率5.68% 云南冶金集团12亿元五年期固息债1082217付息,票面利率5.56% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --人民日报周二发表文章称,目前房地产调控正处在关键时期,成果仍不稳固,远没到可以 放松的时候.房价回归合理水平的目标并未实现,促使房价反弹的因素依然存在. [ID:nCN1279880] --海通证券( 600837.SS )( 6837.HK )周二公告称,决定推迟H股发行工作,因目前市场环境变化 以及近期市场意外地出现剧烈波动.将另行选择适当的时机和发行窗口完成H股发行上市工作. [ID:nCN1279758] 国家统计局12月18日公布11月房地产价格统计信息 12月27日公布1-11月规模以上工业企业利润 (2011年1-10月25.3%) ==============================================================================(完) --整理 曹巍浩; 审校 边竞