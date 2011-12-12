版本:
中国
债券 | 2011年 12月 12日 星期一 10:58 BJT

〔标题新闻〕匈牙利拟获得IMF/欧盟100-150亿欧元救助,希望条款轻松但也接受严格条件--花旗

注:国际货币基金组织(IMF)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7NA05Y]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐