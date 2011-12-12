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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 10:43 BJT

《外汇动态》美元/日圆一个月期风险逆转指标交投在平价附近

0226GMT---一个月期delta值为0.25的美元/日圆风险逆转指标(RR)JPYVOL=GFI在平价附近;上周曾小幅上升,偏向美元买权、日圆卖权,为2004年以来首见.

目前的水平暗示,市场预计美元/日圆将保持在近期的交投区间.目前美元/日圆报77.62.(完)

--编译 王洋;审校 龚芳

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