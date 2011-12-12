《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--12月12日

路透上海12月12日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市 场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中 国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2011年12月12日-12月16日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 12/12 深 烟台万润 002643 3,446 25.00 34.62 中德证券 12/15 12/12 深 华宏科技 002645 1,667 27.00 40.60 齐鲁证券 12/15 12/13 深 佛慈制药 002644 2,020 16.00 46.92 华龙证券 12/16 12/13 深 青青稞酒 002646 6,000 16.00 53.33 民生证券 12/16 12/16 深 卫星石化 002648 不超过5,000 -- -- 国信证券 12/21 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金3,172.26亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1277480] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 招商优势企业 招商基金 中国银行 招商银行、申银万国等 12/14-2012/1/20 灵活配置混合基金 国泰信用互利 国泰基金 建设银行 工商银行、中投证券等 12/5-12/23 分级债券基金 工银瑞信保本 工银瑞信 光大银行 工商银行、国泰君安等 11/28-12/23 募集规模上限为80亿元 混合基金 银华永泰 银华基金 浦发银行 中国银行、第一创业证券等 11/28-12/23 积极债券基金 东方增长中小盘 东方基金 邮储银行 中国银行、申银万国等 11/21-12/23 混合基金 方正富邦创新 方正富邦 建设银行 方正证券、工商银行等 11/28-12/22 动力股票基金 汇添富信用债 汇添富 农业银行 工商银行、爱建证券等 11/28-12/16 债券基金 华安科技动力 华安基金 工商银行 农业银行、银河证券等 11/21-12/16 股票基金 景顺长城核心 景顺长城 农业银行 交通银行、海通证券等 11/21-12/16 竞争力股票基金 平安大华深证 平安大华 中国银行 交通银行、招商证券等 11/14-12/16 300指数增强基金 信诚全球商品 信诚基金 境内:中国银行 平安证券、国海证券等 11/9-12/14 预定募集规模为25亿元 主题基金(QDII)(FOF)(LOF) 境外:中国银行(香港) ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备 注 (亿元) 进出口行 150 3年 固息金融债 周四 财政部 280 3年 记账式国债 12/8-12/12 财政部 280 10年 记账式国债 12/15-12/19 为今年第24期续发 二.资金投放因素 1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币) ---------------------------------- ---------------- 央票到期 正回购到期 合计 30 100 130 ======================================================================================= 2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 国开行 固息金融债 300 周一 注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五. ======================================================================================= 3.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 新华保险 15,854 23.25 2.22 1,596.52 2,109.49 12/7 12/12 华昌达 2,170 16.56 0.43 663.30 668.67 12/7 12/12 荣之联 2,500 25.00 0.87 576.98 587.23 12/8 12/13 烟台万润 3,446 25.00 -- -- -- 12/12 12/15 华宏科技 1,667 27.00 -- -- -- 12/12 12/15 佛慈制药 2,020 16.00 -- -- -- 12/13 12/16 青青稞酒 6,000 16.00 -- -- -- 12/13 12/16 ========================================================================================(完) --整理 周晓峰/冉莹; 审校 曹巍浩/李宏薇