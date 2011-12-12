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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 10:50 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--12月12日

路透上海12月12日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市
场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中
国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2011年12月12日-12月16日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)   主承销商 解冻日

  12/12     深     烟台万润   002643       3,446         25.00        34.62     中德证券 12/15
  12/12     深     华宏科技   002645       1,667         27.00        40.60     齐鲁证券 12/15
  12/13     深     佛慈制药   002644       2,020         16.00        46.92     华龙证券 12/16
  12/13     深     青青稞酒   002646       6,000         16.00        53.33     民生证券 12/16
  12/16     深     卫星石化   002648    不超过5,000       --           --       国信证券 12/21
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  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金3,172.26亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1277480]
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  2.基金发行
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   名称            基金公司       托管行          分销机构              发行时间     备注 

  招商优势企业     招商基金      中国银行     招商银行、申银万国等     12/14-2012/1/20
  灵活配置混合基金

  国泰信用互利     国泰基金      建设银行     工商银行、中投证券等     12/5-12/23
  分级债券基金

  工银瑞信保本     工银瑞信      光大银行     工商银行、国泰君安等     11/28-12/23  募集规模上限为80亿元
  混合基金

  银华永泰         银华基金      浦发银行    中国银行、第一创业证券等  11/28-12/23
  积极债券基金

  东方增长中小盘   东方基金      邮储银行     中国银行、申银万国等     11/21-12/23
  混合基金

  方正富邦创新     方正富邦      建设银行     方正证券、工商银行等     11/28-12/22
  动力股票基金

  汇添富信用债     汇添富        农业银行     工商银行、爱建证券等     11/28-12/16
  债券基金

  华安科技动力     华安基金      工商银行     农业银行、银河证券等     11/21-12/16
  股票基金

  景顺长城核心     景顺长城      农业银行     交通银行、海通证券等     11/21-12/16
  竞争力股票基金

  平安大华深证     平安大华      中国银行     交通银行、招商证券等     11/14-12/16       
  300指数增强基金

  信诚全球商品     信诚基金   境内:中国银行   平安证券、国海证券等     11/9-12/14 预定募集规模为25亿元        
  主题基金(QDII)(FOF)(LOF)    境外:中国银行(香港)  
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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体       规模      期限     债券类型      缴款时间              备    注
                (亿元)

  进出口行       150       3年     固息金融债      周四
  财政部         280       3年     记账式国债    12/8-12/12
  财政部         280       10年    记账式国债    12/15-12/19        为今年第24期续发
  二.资金投放因素

  1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)
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  央票到期         正回购到期          合计

     30               100              130
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  2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体            债券类型      到期本金规模   到期时间
                                       (亿元)

  国开行              固息金融债        300          周一

  注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
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  3.本周新股资金解冻
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   简称    发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日

  新华保险   15,854       23.25     2.22        1,596.52        2,109.49   12/7   12/12
  华昌达      2,170       16.56     0.43          663.30          668.67   12/7   12/12
  荣之联      2,500       25.00     0.87          576.98          587.23   12/8   12/13   
  烟台万润    3,446       25.00      --             --              --     12/12  12/15 
  华宏科技    1,667       27.00      --             --              --     12/12  12/15 
  佛慈制药    2,020       16.00      --             --              --     12/13  12/16 
  青青稞酒    6,000       16.00      --             --              --     12/13  12/16 
  ========================================================================================(完)
 
  --整理 周晓峰/冉莹; 审校 曹巍浩/李宏薇

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