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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 11:11 BJT

〔中国新债〕宜宾国资公司下周一将发6.6亿元中票,五年固息和浮息各半

路透上海12月12日电---中国宜宾市国有资产经营有限公司周一公告称,将於下周一(19日)簿记建档发行
6.6亿元人民币中期票据,期限五年,固息和浮息品种预设发行规模各半.

  其中固息品种附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权,浮息品种基准利率为一年期
定存利率.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 宜宾国资公司  20        3.3      5   12/19簿记建档  国开行       AA+       12/20      12/21
                       (固息,附第三年末投资人选择权)
                         3.3      5
                         (浮息,一年定存为基准利率)       
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 边竞; 审校 杨淑祯

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