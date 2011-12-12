〔中国新债〕宜宾国资公司下周一将发6.6亿元中票,五年固息和浮息各半

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月12日电---中国宜宾市国有资产经营有限公司周一公告称,将於下周一(19日)簿记建档发行 6.6亿元人民币中期票据,期限五年,固息和浮息品种预设发行规模各半. 其中固息品种附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权,浮息品种基准利率为一年期 定存利率. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 宜宾国资公司 20 3.3 5 12/19簿记建档 国开行 AA+ 12/20 12/21 (固息,附第三年末投资人选择权) 3.3 5 (浮息,一年定存为基准利率) =============================================================================================(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --发稿 边竞; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。