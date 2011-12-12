〔中国金融〕境外银行参与人民币业务导致中国信贷管控复杂化--BIS

路透伦敦12月11日电---国际清算银行(BIS)周日称,境外银行经营的中国人民币业务料将增长,并突破将中国境外存款用以向外国借款人提供资金的用途,这导致中国的货币和信贷政策变得更加复杂.

在过去几年中,中国开始逐步推进人民币国际化,为最终实现中国资本账户的完全放开做准备.但中国银行体系的很多领域仍受到监管,放贷也基本受到管控.

BIS发表国际银行和金融市场季度评估报告称,中国资本管制允许当局设定最高存款利率,指导银行信贷规模,并且在债券市场准入方面设限.

但一切都可能改变.离岸人民币市场的发展壮大,料将对中国金融业发展构成诸多挑战.

BIS报告提到,中国银行业将不得不与离岸人民币银行间市场及其国内交易对手建立起坚固的联系.

"在某个阶段,人民币信贷将通过银行间市场和直接跨境贷款渠道流入中国,导致货币和信贷控制的局势复杂化,"报告称.

"银行间市场流入的人民币很可能也将适用准备金方面的要求,但这可能让外资银行获得从海外直接向中国企业放贷的优势."(完)