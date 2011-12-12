〔中国金融〕境外银行参与人民币业务导致中国信贷管控复杂化--BIS

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦12月11日电---国际清算银行(BIS)周日称,境外银行经营的中国人民币业务料将增长,并突破将中国境外存款用以向外国借款人提供资金的用途,这导致中国的货币和信贷政策变得更加复杂.
在过去几年中,中国开始逐步推进人民币国际化,为最终实现中国资本账户的完全放开做准备.但中国银行体系的很多领域仍受到监管,放贷也基本受到管控.
BIS发表国际银行和金融市场季度评估报告称,中国资本管制允许当局设定最高存款利率,指导银行信贷规模,并且在债券市场准入方面设限.
但一切都可能改变.离岸人民币市场的发展壮大,料将对中国金融业发展构成诸多挑战.
BIS报告提到,中国银行业将不得不与离岸人民币银行间市场及其国内交易对手建立起坚固的联系.
"在某个阶段,人民币信贷将通过银行间市场和直接跨境贷款渠道流入中国,导致货币和信贷控制的局势复杂化,"报告称.
"银行间市场流入的人民币很可能也将适用准备金方面的要求,但这可能让外资银行获得从海外直接向中国企业放贷的优势."(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。