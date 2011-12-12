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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 11:09 BJT

《外汇动态》美元兑新加坡元目前在1.3010附近面临阻力

0253GMT---美元兑新加坡元因欧元走疲而上涨,但该货币对目前在1.2989-1.3009附近面临阻力,分别为其周五走势的61.8%和76.4%费波纳奇回档技术位.

美元兑坡元在1.2900-1.3010区间波动,最终将测试1.3060,即其11月底至12月初跌势的76.4%回档位.

美元兑坡元上升0.2%至1.2943,此前一度上探1.2988.(完)

--编译 王翔琼;审校 李爽

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