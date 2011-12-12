版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 11:17 BJT

〔中国新债〕上海巴士公交集团将於周四发4亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月12日电---中国上海巴士公交(集团)有限公司周一公告称,将於周四(15日)簿记建档发行4亿元
人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 上海巴士公交   5        4       12  12/15簿记建档  上海银行      A+        12/16      12/19
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 边竞; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐