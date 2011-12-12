《欧元汇率分析》没有大的让步,欧元只会面临更多压力

* 新协议未能缓解对意大利和西班牙的忧虑

* 向IMF提供资金为解决流动性危机敞开大门

* 欧洲央行将扮演何种角色?德拉吉的谈话教人费疑猜

路透柏林12月9日电---欧元区领导人周五一早就达成了协议,向着经济一体化的方向迈出了一大步,但却未给担心其应对意大利与西班牙危机能力的投资者一个满意的答覆.

因此,该协议似乎不可能缓解欧元区两年多来的金融压力,也无法消除欧元区或将瓦解,或是有成员国退出的忧虑.

欧盟第三大经济体英国不愿参与该协议,也将给欧元区的凝聚力打上问号.

或许该协议中最重要的一条新内容,就是同意欧元区向国际货币基金组织(IMF)提供最高2,000亿欧元的双边贷款.

这些资金可作防范之用,向意大利和西班牙提供信用额度,助其度过2012年第一季的再融资高峰期.

但是,除非投资者迅速恢复信心,否则这些资源只能满足意大利和西班牙一时之需,从而让市场继续紧张不安,而意大利又表现出极不情愿接受IMF帮助.

"这个结果绝对不是一些人此前所期望达成的'重大让步协议',"摩根大通驻伦敦的分析师David Mackie说道,"来自IMF援助通道的一扇门倒是被开启了,但一些投资者或许会觉得2,000亿欧元的资金实际上是杯水车薪."

该次峰会被视为关乎欧元区的生死存亡,领导人在内心其实恐惧不安,因为危机已经扩散,从葡萄牙、爱尔兰、意大利、希腊、西班牙依次蔓延开来,波及到法国,甚至来欧元区最强大的经济体德国看来也难以幸免.

股市周五上涨,但债市方面,意大利融资成本被推高.

即便是在峰会召开以前,欧元区主要国家的官员们也将新的一年视作崩溃与否的转折年,取决於市场是否相信欧元区能挺得过去.

意大利和西班牙在2012年上半年都将面临巨大的再融资压力.仅以意大利为例,其在明年2-4月期间就有1,500亿欧元的巨额到期债务需偿付.

**德国意见的充分体现**

峰会协议中充斥着由德国提出的各种意见看法.比如,成员国同意建立起德国式的债务刹车法规,将一国的年度结构性赤字与国内生产总值(GDP)之比控制在不超过0.5%的范围内.

还有,欧元区成员国如果违反了3%的赤字上限,将面临自动惩罚,除非是未违规的大多数国家都同意免除该国的惩罚.

的确,德国未能说服27个欧盟成员国推出更严格的欧盟条约,因为英国拒绝配合.不过,欧元区的17个成员国以及其它10个非欧元区的欧洲国家则大都同意在明年3月前达成政府间的协议,以帮助欧元区国家避免类似爱尔兰那样的全民公投发生,那种事情不仅麻烦重重,而且极其浪费时间.

不过德国并未提高该地区救助基金--欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)的整体救助能力,该基金目前被提前一年至2012年中期开始运行.

同时,德国总理梅克尔反对发给ESM银行执照的计划,此举原意在於让ESM从欧洲央行获得成本低廉的资金.

布鲁塞尔智库欧洲政策研究中心主管Daniel Gros称,"这是在严重偏离目标",其指的是新财政协议.

"我们目前已有一个框架,10年的时间内或会在一定程度上重建欧元区财政秩序.德国认为这是说服市场购买西班牙和意大利债务所需的一切.我质疑这是否足够.我认为紧张形势将会持续."

**欧洲央行将扮何种角色?**

峰会上仍未解决的重大问题,为欧洲央行在支持欧元区受困二线国家方面该扮演何种角色.

欧洲央行总裁德拉吉在峰会召开前的一周透过提出"财政盟约"(fiscal compact)的可能性,提高了央行将进一步购买二线国家公债的希望.一些人士将德拉吉的"财政盟约"解读为各国政府和央行间的交换条件.

但在欧洲领导人周四晚间抵达布鲁塞尔的几个小时之前,德拉吉浇熄了这种希望,表示他的评论遭误解.

欧洲央行消息人士对路透表示,央行目前会坚持每周购债规模限制在200亿欧元,且不会考虑扩大采取行动以回应峰会上创建财政联盟的决定.

在将利率调降至历史低位,并采取激进措施化解银行业压力之後,德拉吉可能感到欧洲央行已为支持欧元区尽到了一切职责.

法国方面认为,那些商业银行现在可从欧洲央行那里得到三年期流动性支持,因而会加大公债购买力度,但这看起来有些乐观,因为这些银行目前也被要求在必要时去杠杆化及补充资本.

智库Bruegel的副主管Guntram Wolff表示,未来数周欧洲央行将如何行动,可能对金融市场有着决定性意义.

"欧洲已朝正确的方向迈出了一步,但欧洲央行可能对此还不满足,"他表示.

"他们希望成立一个欧元区财政部,朝财政联盟迈出真正一步.但现在它们看到的却是後退了一步.欧盟条约不会修改,这令我非常失望.目前的协议仍是政府间的,这还不够."

对欧元区的短期考验,将是如何落实周五达成的协议.从之前几次峰会来看,一旦各国领导人回到国内,在布鲁塞尔作出的决定就可能迅速化为泡影.

例如,旨在使ESM更加灵活的新紧急表决机制,就有可能在芬兰碰壁,其在实施前先需要通过芬兰议会的批准.

将ESM推出时间提前至明年中的誓言,也可能因各国国内的障碍而难以兑现.让这些达成政府间协议的欧盟国家在几个月内就另立财政新规,也将是一个巨大考验,特别是对执行决定向来不那麽果断的欧元区来说.(完)