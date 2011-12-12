《中国国债发行日程表》--12月12日

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1、以下为中国即将或正在发行的国债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) ============================================================================ 财政部 280 3年 *2.82% 记账式国债 12/8-12/12 12/14 财政部 *280 10年 *周三招标 记账式国债 *12/15-12/19 *12/21 (为今年第24期10年品种续发) 注:1、*代表新增 2、记帐式国债均为跨市场国债,即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市.(完) --整理 冉莹; 审校 李宏薇 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2011年已发行金融债一览表》
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。