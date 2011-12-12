版本:
中国
债券 | 2011年 12月 12日 星期一 11:15 BJT

《中国国债发行日程表》--12月12日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1、以下为中国即将或正在发行的国债:

发债主体   规模     期限     票面利率     债券类型      发行时间   上市时间
       (亿元人民币)
============================================================================
 财政部    280      3年      *2.82%       记账式国债    12/8-12/12   12/14
 财政部   *280     10年    *周三招标      记账式国债   *12/15-12/19 *12/21       
                     (为今年第24期10年品种续发)

 注:1、*代表新增
    2、记帐式国债均为跨市场国债,即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市.(完)

  --整理 冉莹; 审校 李宏薇

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2011年已发行金融债一览表》

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐