〔中国货币市场〕回购利率小幅反弹,但资金面整体依然偏于宽松

路透上海12月12日电---中国银行间市场周一早盘质押式回购利率CNREPO=CFXS小幅走升,但市场流动性并未感到任何紧张,不少大型商业银行仍在输出资金,预计近期流动性仍将维持偏宽的局面.

交易员并表示,一些中小银行为弥补临时资金,对隔夜品种需求增多,造成利率的反弹,但料该局面或很快缓解.

"隔夜的资金价格略微涨了一些,主要是一些小银行上午在借钱,但整体的资金面情况还是挺宽松的."华东一银行交易员称,"七天(回购利率)几乎没怎麽动,年底前宽松的资金面应该不会有太大的变化."

他并指出,随着财政存款年底前集中投放,再加上央行前期下调存款准备金率释放的资金,现在流动性情况已经基本可以满足市场需求,预计年底前资金面都将维持相对宽松的态势.

中国央行12月5日下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次下调.预示着货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.分析人士预计,此举料释放3,500-4,000亿元资金.

一般情况下,临近年末财政部门会将存放在中国人民银行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:14 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9582 2.8956 +6.26 2,150.10

七天CN7DRP=CFXS 3.5416 3.5239 +1.77 389.26

14天CN14DRP=CFXS 3.6579 3.5028 +15.51 42.33

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9509 2.9013 +4.96 494.70

七天CHICNY7D=CFXS 3.5380 3.5198 +1.82 65.45

===============================================================================(完)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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