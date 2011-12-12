〔中国汇市〕人民币兑美元上涨,出口数据疲弱令汇价再触交易区间下限

* 人民币兑美元上涨,受中间价高开带动

* 盘中连续第九日触及交易区间下限,年底成交清淡

* 出口增速放缓,人民币升值预期进一步减弱

路透上海12月12日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周一早盘在高开的中间价引领下走升,但出口数据疲弱,汇价盘中连续第九个交易日触及交易区间下限.

交易员指出,年底市场交投冷清;尽管央行仍维持中间价在高位区间的稳定运行,但中国出口数据持续走软,人民币升值预期进一步减弱,企业结汇意愿明显降低,日间交投多围绕交易区间下限展开.

"央行还是想保持中间价的稳定,不过顺差减少,人民币升值预期肯定是会降低的,企业不愿意结汇,"上海一银行交易员称.

欧美市场疲弱令中国11月出口增速降至九个月新低,贸易顺差缩减至145.2亿美元.全球经济景气的不确定性更令中国未来的出口前景不甚乐观.[ID:nCN1276568]

中国国家主席胡锦涛周日表示,中国将进一步促进对外贸易平衡发展,坚持进口和出口并重,把扩大进口和稳定出口结合起来,把积极扩大进口作为转变外贸发展方式的重要内容,努力促进国际收支基本平衡,不刻意追求贸易顺差.[ID:nCN1276764]

人民币兑美元中间价今日报在6.3297元,较上一交易日的6.3352元上涨;北京时间11:20人民币兑美元即期报6.3600元,前一交易日收在6.3647元.按与中间价上下千分之五的波动幅度计算,6.3613元是今日人民币对美元交易区间下限.

此外,交易员指出,市场对欧盟峰会决议将带来的结果尚未有统一看法,此举对欧元为主的非美货币影响亦难断言,不过预计对人民币中间价的影响较为有限.

"(欧盟峰会结果)对人民币汇率没什麽影响,对中间价影响比较大的主要还是中美之间的关系,以及双方的政治诉求恶劣",上海另一外资行交易员称.

欧洲周五达成一项历史性协议,同意起草新条约以深化欧元区经济一体化,但英国反对与欧盟其余26个成员国一起加入财政联盟,被孤立一边.[ID:nCN1276678]随後,标普称将评估强化财政规则的欧盟协议,于未来几天决定是否调降欧元区国家评级.[ID:nCN1277102]

离岸市场上,北京时间11:21,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3630/70元,上日尾盘报6.3680元.海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.4010/50,上日尾盘为6.4030元.

欧元周一在亚洲盘初表现平静,但料走势挣扎,因对上周欧洲领导人峰会会出台紧急解决方案应对债务危机的希望破灭.[FRX/CN]

中国已定调明年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策.国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松表示,明年中国经济将回归常态化中的"软着陆",GDP增速还将陷入惯性回落,触底的时间可能在一二季度,三四季度将有温和的回升.[ID:nCN1277554]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曾菱; 审校 林高丽

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