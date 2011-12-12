《阳歌专栏》腾讯微信挑战新浪微博 中国资源企业明年四处出击

(本文由路透中文网编译提供)

(本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点.)

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabizblog.com)，微博请见(www.weibo.com/youngchinabiz)。

**新浪微博要小心 腾讯微信要崛起**

尽管中国多数网民对新浪(SINA.O)微博十分迷恋，但腾讯(0700.HK)推出的“微信”正悄然加足马力，可能在近期对微博构成严峻挑战。微博与微信的潜在较量也让人们更加关注个人电脑与移动互联网的PK，因微博是个人电脑冲浪中无可争议的领军者，而微信的很多特质使其更适合移动网络使用。

国内媒体报导称，截止到11月底，微信拥有5,000万注册用户，其中2,000万活跃用户。当然，相比新浪微博年中提供的两亿注册用户的数据而言，这一数字可谓小巫见大巫。但有鉴於微信在今年年初才推出，而微博现在已运营逾两年，很明显，微信似乎是支潜力股。搜索引擎巨头--百度(BIDU.O)和社交网站--人人网(RENN.N)等互联网企业也都试图赶上新浪微博，不过前者今年5月关闭了其苦苦挣扎的微博服务， 而後者刚刚加入到了这场战争中。

但腾讯将微信打造成最大化利用移动微博的产品，这一策略取得了很好的效果。微信的新功能包括：手机在每次接收到一条新微博时发出铃声提示，也可以发布音频微博。由於互联网络日趋移动化，腾讯的这种创意有很大的胜算可能，并首次对微博构成了强有力挑战。同时，在美上市的中国互联网企业的门户清理运动还在继续中。有消息称，在纳斯达克上市的网游公司联游网络已第三次收到退市警告，但公司对该传言予以否认。坦率地说，我对这家公司还未被踢出市场深感意外，因自今年8月以来，该公司的股价持续低於1美元。这种小企业无论如何不具备上市的资质，因此这种公司越早被清除，投资者对互联网企业的信心才能越早回归。

一句话：利用针对手机上网用户量身打造的新功能，腾讯的微信可能很快对新浪微博构成严峻挑战。

**2012：中国企业的资源并购年？**

最近一则中国企业海外进行能源交易的传言是中石化(0386.HK)(SNP.N)在南美进行一宗收购，预示多项市场因素汇总的力量，会使得2012年成为中国企业海外资源并购的重要一年。

据外国媒体报导，中石化成为英国BG GroupBG.L旗下巴西一些最有前景海洋石油资产的领先竞购方。最近，中国主要能源企业进行了一系列海外并购交易，当中涉及石油企业中海油(0883.HK)(CEO.N)和中石化，以及煤炭公司中国神华(601088.SS)(1088.HK)和兖州煤业(600188.SS) (1171.HK)(YZC.N)，这几家企业过去6个月中或投标竞购全球资产，或宣布了重大交易。

中石化的这宗最新交易，向外界提示，有多个理由使中国会成为明年全球资源资产并购生力军。从经验角度看，在之前许多交易因经验不足失败後，中国主要资源企业近期在并购交易领域取得长足进步。从融资角度看，这些资源公司融资不存在问题。中国政府多次表示，希望减少对石油、煤炭和铁矿石等主要资源海外供应商的依赖，这意味着政府会为这些交易放行，甚至可能为此类交易提供低成本融资。

最後要说的是持续不减的欧债危机，这使西方大型资源企业无法筹集必要的财力进行大宗交易。此外，许多新兴市场企业也依赖信贷市场为大宗交易融资，他们也会感受到债务危机的影响，无法与通常从资金充裕的国内银行融资的中国企业相抗衡。

当然，中国企业也面临风险，他们努力迎合政府意图，可能会对这些资产出价过高，进而伤害其上市业务的盈利。但考虑到许多竞争对手不堪一击，中国企业或许还真能以合理的价格，将这些资产收入囊中。

一句话：中石化在巴西主要石油资产的竞购战中遥遥领先，表明国际竞争对手无力招架，这或使中国在2012年成为全球资源资产的主要买家。 **中国电信业三大热门事件**

中国电信业周末热议几条有意思的消息：华为称自愿限制在伊朗业务发展，宽带反垄断调查再起波澜，苹果(AAPL.O)iPhone 4S据传即将进入中国。

先来说说华为。尽管华为多次证明，该公司不是政府的间谍工具，但美国政界依然对此表示担忧，因此，华为进军美国一再遭拒。在近期系列努力中，华为表示，将自愿限制在伊朗的业务发展。美国等西方国家一直怀疑，伊朗试图研制核武器，特别是美国，试图通过经济制裁惩治伊朗，促使後者中止核项目。这样看来，华为希望借此表明公司不愿与伊朗这样的“流氓国家”合作，或将在美国赢得一些好感。此类举措有助於消除一些美国政界对华为的反感情绪，但我仍认为，最早也要到2013年，也就是明年美国总统选举後，华为才有可能拿到美国大订单。

再来说说宽带反垄断。发改委正对中国电信(0728.HK)(CHA.N)和中国联通(0762.HK)(CHU.N)进行反垄断调查，中国媒体报 道称，中国电信计划通过降价和改进服务，以换取中止反垄断调查，但发改委回绝了这一申请，呼吁电信和联通协商拿出更具体的整改方案，这看似比让各家提供单独方案更明智。我预计，这一矛盾将在未来数月通过协商解决，结果将对中国消费者有益，但将影响两家公司盈利。

最後来看看iPhone 4S。媒体报 道称，iPhone 4S在多数大国销售数月後，终於获得中国工信部入网许可。如果消息属实，我认为，中国联通最早明年1月将推出新款iPhone，预计中国电信也将紧随其後，首次推出合约版iPhone。

一句话：华为主动限制伊朗业务，将为其赢得美方好感，有助於其进军美国；发改委宽带反垄断调查或於明年中旬尘埃落定。（完）

--编译：靳怡雯/侯雪苹/黎黎 发稿：王燕焜

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