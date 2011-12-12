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货币新闻 | 2011年 12月 12日 星期一 12:03 BJT

〔全球金市〕金价跌幅超过1%,受技术性卖盘打压

路透新加坡12月12日电---现货金周一跌逾1%至两周低点,交易商称,受技术性卖盘所累.

主力美国期金GCcv1跌幅一度到1.7%至每盎司1,688美元,现货金XAU=跌1.5%至每盎司1,684.19美元.(完)

--编译 孙茉莉;审校 于春红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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