〔全球金市〕金价跌幅超过1%,受技术性卖盘打压

欧股业绩：德国商业银行第四季获利持平，计划维持2017年成本不变
该行第四季净利为1.83亿欧元(1.955亿美元)，高于分析师们预估的1.54亿欧元。德国商业银行是德国第二大银行，仅次于德意志银行。
路透新加坡12月12日电---现货金周一跌逾1%至两周低点,交易商称,受技术性卖盘所累.
主力美国期金GCcv1跌幅一度到1.7%至每盎司1,688美元,现货金XAU=跌1.5%至每盎司1,684.19美元.(完)
--编译 孙茉莉;审校 于春红
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
该行第四季净利为1.83亿欧元(1.955亿美元)，高于分析师们预估的1.54亿欧元。德国商业银行是德国第二大银行，仅次于德意志银行。
东证股价指数跌0.7%至1,513.55点，JPX-日经400指数下挫0.8%至13,571.04点。(完) (编译 王琛；审校 高琦)
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