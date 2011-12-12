〔日本债市〕公债期货价格小跌,此前欧洲领袖同意起草新条约

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月12日电---日本政府公债期货周一小幅下跌,因继欧洲领袖同意起草新条约以深化欧元区经济一体化後,风险偏好略微回暖.同时,经纪商在五年期日债标售前对冲,亦令债市承压.
五年期现货公债收益率(殖利率)JP5YTN=JBTC上扬0.5个基点至0.350%,脱离周五所及两周低位0.335%.指标10年期日本公债没有交易.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。