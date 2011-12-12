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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 11:51 BJT

〔日本债市〕公债期货价格小跌,此前欧洲领袖同意起草新条约

路透东京12月12日电---日本政府公债期货周一小幅下跌,因继欧洲领袖同意起草新条约以深化欧元区经济一体化後,风险偏好略微回暖.同时,经纪商在五年期日债标售前对冲,亦令债市承压.

五年期现货公债收益率(殖利率)JP5YTN=JBTC上扬0.5个基点至0.350%,脱离周五所及两周低位0.335%.指标10年期日本公债没有交易.

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