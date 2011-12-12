《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:谨慎交投中微升,风险交易哑火

IFR悉尼12月12日电---美元兑日圆以外亚洲货币在周一亚洲交易时段早盘微幅上升,表明尽管投资者在周五晚间纽约盘时风险偏好上升,且周五欧美股市走强,并在一定程度上拉抬今日亚洲股市走势,但风险交易的热度依然不高.

由於欧盟峰会带来负面影响,且澳元和欧元温和走软,投资者在亚洲市场并未试图进行风险交易.美元/韩元从盘初低点一度上涨近8韩元,而美元/坡元则在淡静的盘初交易中再次冲至近1.30水准.

人民币/美元再度接近官方规定交易区间的低端,也未对风险交易带来帮助.现在投资者开始警觉,注意到中国不再试图支撑人民币汇率.(完)

--编译 徐文焰;审校 于春红

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