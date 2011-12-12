《专题新闻快速浏览》--欧盟峰会向化解危机迈进一步****

欲取得相关消息,请在括号内代码按两下滑鼠左键,即可读取所需新闻内容. -------------------------------------------------------------------------------- 上周末的欧盟峰会对於增强经济联系,以防止未来再度出现债务危机,迈进了一大步.但市场 可能会认定,这些措施力度太小,时机也过迟,以至於无法解决当前的危机,并且会像以前那样, 不太可能长时间地抚平投资者的忧虑. 上周五欧盟领导人达成一项历史性协议,同意起草新条约以深化欧元区经济一体化.不过分 析师和政策制定者仍怀疑,这种长期措施到底能不能解决这场肆虐两年之久的欧洲债务危机. 尽管德国总理梅克尔表示预计圣诞节前各国领导人不会再度会晤,但一位欧盟高级官员表 示,他认为市场压力将逼迫领导人尽早再度举行会谈. ---------------------------------主要新闻--------------------------------------- 《综述》欧盟峰会向化解危机迈进一步,但可能无法长久抚平市场忧虑 [ID:nCN1277428] 《综述》欧洲推进建立财政联盟,唯有英国反对被孤立 [ID:nCN1276678] 《综述》欧盟领导人就财政条约达成一致,但修改欧盟条约未获全部通过 [ID:nCN1276678] 《欧洲金融焦点》欧元区提前一年推出ESM救助基金,试图遏制欧债危机 [ID:nCN1274808] 《欧洲政经分析》萨科齐与德拉吉在欧盟角力中获胜,卡梅伦落败 [ID:nCN1276928] 〔欧洲政经〕促进经济一体化协议仅是欧债危机解决方案的一部分--IMF [ID:nCN1276912] 〔欧洲金融〕英国财政大臣奥斯本称,欧盟达成协议有利欧元 [ID:nCN1277250] 〔欧洲经济〕德国尚未决定对IMF提供贷款的规模--德国央行 [ID:nCN1277168] 〔欧洲金融〕芬兰希望加入欧洲稳定机制(ESM)--总理卡泰宁 [ID:nCT0424598] 〔英国政经〕英国副首相克莱格对首相否决欧盟新协议十分恼火--报纸 [ID:nCN1277404] 中国称一直支持欧洲克服债务危机 [ID:nCN1276996] ----------------------------------市场反应-------------------------------------- 《全球市场》亚股因欧盟达成协议而上扬,但欧元下跌因市场情绪仍谨慎 [ID:nCN1277746] 〔东京汇市〕欧元亚洲盘初走势平静,关注意大利和西班牙本周标债 [ID:nCN1276960] 〔澳新汇市〕澳元和新西兰元下滑,市场对欧盟达成协议反应谨慎 [ID:nCN1277528] 〔金属期市〕LME期铜下跌,对欧债危机的忧虑抵消中国数据的乐观情绪 [ID:nCN1277492] 〔全球金市〕现货银下跌2%,受欧债危机忧虑及技术性卖盘打压 [ID:nCN1277440] 〔美国股市〕因欧盟达成协议走高,但忧虑萦绕不去 [ID:nCN1276940] 〔欧洲股市〕收升,受助于欧盟峰会就解决欧债危机达成协议 [ID:nCN1276320] 〔加拿大股市〕收升,因欧盟协议提振商品和银行股 [ID:nCN1276494] 〔欧元债市〕意大利公债价格反弹,因ECB购买公债抵消欧盟峰会的影响 [ID:nCN1276308] 〔英国债市〕英债期货表现远超可比德债期货,稍早欧盟峰会达成协议 [ID:nCN1276330] ----------------------------------其它消息-------------------------------------- *股市新闻............................................................[STX-CMN] *债市新闻............................................................[DBT-CMN] *汇市新闻............................................................[FRX-CMN] *经济数据/宏观经济.........................................[ECI-CMN]/[MCE-CMN] -------------------------------------------------------------------------------- --整理 郑茵 如果您在读取查看上述报导时遇到"资料无法提供"(Data not available)时, 欢迎致电路透各地服务热线(Help Desk): 中国客户服务中心: 4008-811-408 台湾客户服务中心: 0800-666-061 香港客户服务中心: 852-30095616