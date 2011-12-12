版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 12日 星期一 11:42 BJT

****《专题新闻快速浏览》--欧盟峰会向化解危机迈进一步****

欲取得相关消息,请在括号内代码按两下滑鼠左键,即可读取所需新闻内容.  
--------------------------------------------------------------------------------

  上周末的欧盟峰会对於增强经济联系,以防止未来再度出现债务危机,迈进了一大步.但市场
可能会认定,这些措施力度太小,时机也过迟,以至於无法解决当前的危机,并且会像以前那样,
不太可能长时间地抚平投资者的忧虑. 

  上周五欧盟领导人达成一项历史性协议,同意起草新条约以深化欧元区经济一体化.不过分
析师和政策制定者仍怀疑,这种长期措施到底能不能解决这场肆虐两年之久的欧洲债务危机.

  尽管德国总理梅克尔表示预计圣诞节前各国领导人不会再度会晤,但一位欧盟高级官员表
示,他认为市场压力将逼迫领导人尽早再度举行会谈. 
 
---------------------------------主要新闻---------------------------------------
《综述》欧盟峰会向化解危机迈进一步,但可能无法长久抚平市场忧虑    [ID:nCN1277428]
《综述》欧洲推进建立财政联盟,唯有英国反对被孤立                  [ID:nCN1276678]
《综述》欧盟领导人就财政条约达成一致,但修改欧盟条约未获全部通过  [ID:nCN1276678]
《欧洲金融焦点》欧元区提前一年推出ESM救助基金,试图遏制欧债危机   [ID:nCN1274808]
《欧洲政经分析》萨科齐与德拉吉在欧盟角力中获胜,卡梅伦落败        [ID:nCN1276928]

〔欧洲政经〕促进经济一体化协议仅是欧债危机解决方案的一部分--IMF  [ID:nCN1276912]
〔欧洲金融〕英国财政大臣奥斯本称,欧盟达成协议有利欧元            [ID:nCN1277250]
〔欧洲经济〕德国尚未决定对IMF提供贷款的规模--德国央行            [ID:nCN1277168]
〔欧洲金融〕芬兰希望加入欧洲稳定机制(ESM)--总理卡泰宁            [ID:nCT0424598]
〔英国政经〕英国副首相克莱格对首相否决欧盟新协议十分恼火--报纸   [ID:nCN1277404]
中国称一直支持欧洲克服债务危机                                   [ID:nCN1276996]

----------------------------------市场反应--------------------------------------
《全球市场》亚股因欧盟达成协议而上扬,但欧元下跌因市场情绪仍谨慎  [ID:nCN1277746]
〔东京汇市〕欧元亚洲盘初走势平静,关注意大利和西班牙本周标债      [ID:nCN1276960]
〔澳新汇市〕澳元和新西兰元下滑,市场对欧盟达成协议反应谨慎        [ID:nCN1277528]
〔金属期市〕LME期铜下跌,对欧债危机的忧虑抵消中国数据的乐观情绪   [ID:nCN1277492]
〔全球金市〕现货银下跌2%,受欧债危机忧虑及技术性卖盘打压          [ID:nCN1277440]

〔美国股市〕因欧盟达成协议走高,但忧虑萦绕不去                    [ID:nCN1276940]
〔欧洲股市〕收升,受助于欧盟峰会就解决欧债危机达成协议            [ID:nCN1276320]
〔加拿大股市〕收升,因欧盟协议提振商品和银行股                    [ID:nCN1276494]
〔欧元债市〕意大利公债价格反弹,因ECB购买公债抵消欧盟峰会的影响   [ID:nCN1276308]
〔英国债市〕英债期货表现远超可比德债期货,稍早欧盟峰会达成协议    [ID:nCN1276330]

----------------------------------其它消息--------------------------------------
  *股市新闻............................................................[STX-CMN]
  *债市新闻............................................................[DBT-CMN]
  *汇市新闻............................................................[FRX-CMN]
  *经济数据/宏观经济.........................................[ECI-CMN]/[MCE-CMN]
--------------------------------------------------------------------------------
    
  --整理 郑茵

  如果您在读取查看上述报导时遇到"资料无法提供"(Data not available)时,  
欢迎致电路透各地服务热线(Help Desk):  
  
  中国客户服务中心: 4008-811-408
  台湾客户服务中心: 0800-666-061
  香港客户服务中心: 852-30095616

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐