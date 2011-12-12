〔中国债市动态〕现券收益率小涨,机构密切关注明日一年期央票发行情况

路透北京12月12日电---中国银行间债市周一早盘现券收益率小涨,机构密切关注周二的一年期央票发行情况.今日回购利率小幅反弹,令部分获利了结卖盘溢出,略推高现券收益率,部分中短券表现更明显一些.

"今天资金有一点点紧的迹象,有人预期明天一年央票(发行收益率)会持平,央票二级(利率)往一级靠,"上海一大型银行交易员称,"大家对曲线陡峭化下行(进程)预期还有分歧,年关近了,交投比较清淡,买盘都不大."

北京一大型银行交易员则指出,早盘有获利了结盘,意在锁定年底前收益;债券当前绝对收益水平已不高,投资盘的热情在消退;虽然其仍认为明年上半年交易机会仍存,但空间或不会很大.

银行间市场周一早盘质押式回购利率CNREPO=CFXS小幅走升,但市场流动性并未感到任何紧张,不少大型商业银行仍在输出资金,预计近期流动性仍将维持偏宽的局面.[CN/CN]

剩余期限约0.99年的央票1101094券最新双边报价收益率CN1101094=CFXM为3.4800%/3.4650%,上日尾盘为3.4700%/3.4599%;剩余期限9.94年的国债110024券最新双边报价收益率CN110024=CFXM为3.51%/3.49%,上日尾盘为3.51%/3.48%.(完)