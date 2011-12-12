〔中国债市动态〕现券收益率小涨,机构密切关注明日一年期央票发行情况

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月12日电---中国银行间债市周一早盘现券收益率小涨,机构密切关注周二的一年期央票发行情况.今日回购利率小幅反弹,令部分获利了结卖盘溢出,略推高现券收益率,部分中短券表现更明显一些.
"今天资金有一点点紧的迹象,有人预期明天一年央票(发行收益率)会持平,央票二级(利率)往一级靠,"上海一大型银行交易员称,"大家对曲线陡峭化下行(进程)预期还有分歧,年关近了,交投比较清淡,买盘都不大."
北京一大型银行交易员则指出,早盘有获利了结盘,意在锁定年底前收益;债券当前绝对收益水平已不高,投资盘的热情在消退;虽然其仍认为明年上半年交易机会仍存,但空间或不会很大.
银行间市场周一早盘质押式回购利率CNREPO=CFXS小幅走升,但市场流动性并未感到任何紧张,不少大型商业银行仍在输出资金,预计近期流动性仍将维持偏宽的局面.[CN/CN]
剩余期限约0.99年的央票1101094券最新双边报价收益率CN1101094=CFXM为3.4800%/3.4650%,上日尾盘为3.4700%/3.4599%;剩余期限9.94年的国债110024券最新双边报价收益率CN110024=CFXM为3.51%/3.49%,上日尾盘为3.51%/3.48%.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。