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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 11:52 BJT

〔表格〕12月9日止当周外资买超日本股票--野村

路透12月12日电---以下是12月9日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 12周 年内迄今 2010年

日本外亚洲市场 (2,543) (2,586) (1,426) (13,813) 63,533

印度 371 (780) (748) 482 28,840

印尼 308 346 1,113 1,307 2,305

日本 1,119 (1,290) (9,744) 27,667 37,313

韩国 414 (1,701) (1,547) (6,590) 19,099

菲律宾 82 352 321 832 1,213

台湾 1,106 (758) (893) (9,562) 9,402

泰国 261 (45) 327 (283) 2,674

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 侯向明; 审校 白云

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