〔日本热股〕奥林巴斯跳涨至六周高位,因准备在12月14日前公布财报

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月12日电---日本奥林巴斯股价(7733.T)周一延续涨势,升至六周高位,因此前该公司称,准备在12月14日最後期限之前公布修正後的财报.
奥林巴斯股价上涨10.5%,报1,333日圆.该公司还表示,将於12月15日召开简布会,就财报作出解释.
若错过12月14日的最後期限,该公司将被东京证交所自动摘牌.(完)
--编译 程琳;审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。