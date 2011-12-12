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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 12:08 BJT

〔日本热股〕奥林巴斯跳涨至六周高位,因准备在12月14日前公布财报

路透东京12月12日电---日本奥林巴斯股价(7733.T)周一延续涨势,升至六周高位,因此前该公司称,准备在12月14日最後期限之前公布修正後的财报.

奥林巴斯股价上涨10.5%,报1,333日圆.该公司还表示,将於12月15日召开简布会,就财报作出解释.

若错过12月14日的最後期限,该公司将被东京证交所自动摘牌.(完)

--编译 程琳;审校 张荻

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