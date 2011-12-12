《热点透视》香港需为IPO桂冠去灰

日本股市：日经指数收低，受日美首脑会晤前的日圆走高影响
东证股价指数跌0.7%至1,513.55点，JPX-日经400指数下挫0.8%至13,571.04点。(完) (编译 王琛；审校 高琦)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 顾蔚 编译 程琳
路透香港12月9日电---香港要把首次公开发行(IPO)市场头把交椅拱手还给纽约了.虽然来自中国内地的交易源源不断,全球巨擘也喜欢在这个靠近全球最大成长型市场的地方上市,并且香港已经证明自己的市场深度足够承接大型IPO,但若要迅速夺回首位,恐怕还得要简化上市流程,缩短审批时间.
香港争取到了今年全球最大规模的IPO—伦敦和香港两地上市的大宗商品交易商嘉能可(GLEN.L)上市案,但同时被新加坡抢去了和记黄埔(HPHT.SI)这宗世界第二大上市案,不能不有所警醒.截至今年年末,香港IPO规模将达280亿美元,其中最多76亿美元的交易仍在进行当中.汤森路透数据显示,今年纽约市场已完成的IPO规模达到340亿美元.
香港不缺等候上市的公司.首先,成长迅速的中国公司需要资本.其次,在美国上市的中国公司因涉嫌会计造假被股东追诉後,中国企业或许会将香港视作更佳选择.纽约投资者大举沽空中概股更是支撑了香港的期望.
跨国公司选择香港,醉翁之意在中国.普拉达(Prada)(1913.HK)和Graff Diamonds等奢侈品生产商都希望借香港上市,提升在中国消费者中的知名度.大宗商品公司也亟欲搭上中国经济成长的列车.
不过,香港不能因此自鸣得意.需求增长的同时,审批效率问题可能会被忽视.以嘉能可的两地上市为例,其在伦敦挂牌的时间比在香港早了将近一周. 市场动荡时,若上市过程太久,就更难找到合适的发行时机.诚然,香港必须在吸引IPO与保护股东利益之间找到合适的平衡点.为了资本市场的长期健康,哪怕谨慎意味着短期内会失去一些交易,也还是值得的.但香港已开始打造世界一流的IPO市场,那麽也该有与之相称的机制与程序才行.(完)
--译文审校 隋芬
东证股价指数跌0.7%至1,513.55点，JPX-日经400指数下挫0.8%至13,571.04点。(完) (编译 王琛；审校 高琦)
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路透台北2月9日 - 台湾股市周四震荡上扬，再创逾20个月的收盘高位。分析师表示，农历年后本地资金 、信心都充足，纷纷进场拉抬台股。近期成交升温，类股呈现健康轮动，今日主由中小型电子股接棒上涨，指 数仍有续缓步创下高位的可能。 台湾加权股价指数 收涨0.49%,至9,590.18点；今日成交初值 为1,034.46亿台币，上交 易日修正后为1,107.29亿。台股收盘的前高是2015年6月2日的9,614.26点。 〞惊惊涨，目前上涨的信心和资金都充足。〞台新投顾协理黄文清说。 他并表示，年后本土资金进驻股市，交易热络，未来股市仍有再创高点的可能性，因为量能明显升温。目 前可以观察的重点包括只要台股不爆1,500亿台币以上的大量、又收中长黑K棒，则再向上挑战高点都有机会。 本地时间14:09，亚洲主要股市大多走扬，MSCI亚太明晟指数 涨0.26%。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,536-9,650点。(