《企业看点》--12月12日财务活动报导摘要

路透12月12日电---以下为其它媒体周一对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 英国泰晤士报周一报导,维珍航空(Virgin Atlantic)VA.UL已开出指导性买价,并与bmi拥有者汉莎航空(Lufthansa AG)(LHAG.DE)签署"协议条件"合约,以便能分析该航空公司的账簿.[ID:nL6E7NC000]

* 金融时报周日报导,欧洲私募股权投资公司Cognetas已暂停法国加油站设备提供商TokheimTHEIM.UL的出售程序.[ID:nL6E7NB0LP]

* 金融时报周日报导,德国最大公用事业公司意昂集团(E.ON)(EONGn.DE)已聘请高盛(GS.N)负责安排出售燃气分销网络事宜,此举旨在筹集最多25亿欧元(或合33.4亿美元)用於偿付债务.[ID:nL6E7NB0NK]

* 马来西亚星报(Star)周一援引国有汽车制造商Proton Holdings BhdPROT.KL顾问、前总理马哈蒂尔称,马来西亚国有投资机构Khazanah Nasional将把Proton公司42.7%股份售予企业集团DRB-Hicom(DRBM.KL),後者业务涵盖汽车和地产等.[ID:nL3E7NC0J0]

* 经济时报周一报导,印度能源巨头Reliance Industries(RELI.NS)计划明年进军速食领域.Reliance是印度市值最大的公司,也涉足超市业务.[ID:nL3E7NC17Z]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)