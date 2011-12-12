〔中国经济〕未来两月CPI涨幅或略反弹,因节日需求增多--发改委官员(更新版)

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路透北京12月12日电---中国国家发改委价格司副司长周望军称,预计今年12月及明年1月的居民消费价格指数(CPI)将稳定在目前水平,可能还会略有上涨,主要受元旦和春节假期需求增强的影响.

"明年1月,因为春节和元旦在一个月份里面,节日的需求会增多,"中央电视台周一引述他的话称,"另外进入冬季以後,由於气候寒冷多变,农副产品供应可能面临一些临时性、暂时性的困难.所以明年春节这个月...物价也不可能大幅度下来."

国家统计局此前数据显示,中国11月CPI同比涨幅4.2%创下13个月新低,也是自7月触及的37个月高点连续第四个月回落.[ID:nCN1273804]

周望军并指出,明年的重点是总结上海和华东地区的经验,把基本蔬菜品种的保险建起来,"要建立一个政策性保险,政府在里面投点钱,种植户拿一部分,低於这个成本的时候,政府给你赔,保险公司给你赔."

有分析人士此前预计,今年年末到明年年初物价将继续下行.未来一段时间内,通胀将不再是让中国政府倍感"头疼"的首要问题.

不过央行货币政策委员李稻葵稍早表示,明年中国经济增速将逐步回落,但增幅不会低於8.5%;未来几年CPI升幅约为3-5%,控通胀仍是主要课题.[ID:nCN1277130](完)