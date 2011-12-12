〔澳新汇市〕澳元和新西兰元处於弱势,缺乏明确方向

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼12月12日电---澳元和新西兰元周一走势迟滞,投资者谨慎回应最新达成的欧元区财政联盟协议,多数投资者不认为协议能够解决欧债危机,至少短期内不能.
澳元兑美元AUD=D4盘中维持疲软基调,最新报1.0171美元,从周五纽约市场的1.0211下滑,不过仍远高於上周五一度触及的10日低位1.0048.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。