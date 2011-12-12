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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 12:55 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元处於弱势,缺乏明确方向

路透惠灵顿/悉尼12月12日电---澳元和新西兰元周一走势迟滞,投资者谨慎回应最新达成的欧元区财政联盟协议,多数投资者不认为协议能够解决欧债危机,至少短期内不能.

澳元兑美元AUD=D4盘中维持疲软基调,最新报1.0171美元,从周五纽约市场的1.0211下滑,不过仍远高於上周五一度触及的10日低位1.0048.

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