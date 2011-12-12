《交易视点》中国低等级信用债有反弹可能,但尚无反转机会--中金

路透上海12月12日电---中国大型投行--中金公司最新信用策略周报指出，由於低评级品种供需关系短期难以明显改善，而且资质差的发行人增多还会增大负面事件爆发的机率，从而加大估值风险，总的来说认为低等级信用债的反转尚需时日。

**加大收益率5-6%的短融配置力度**

近期市场仍表现出高低等级明显分化的特征，低等级品种供需关系明显不如高等级。

首先供给方面，11月以来低评级发行人占比显着上升，新发短融中票的中金评分在4及以下的已达到一半；需求方面，11月基金需求从企业债和公司债分流至中票的特征十分明显，说明风险偏好程度相对较高的基金类投资者仍然以高中等级品种为主，而且对於中票的流动性优势也比较看重。

其次，近期交易所高收益债与股票市场同步性增强，评级越低收益率上升越快，也反映出市场对经济下滑引发违约风险的担忧情绪仍比较严重。

由於低评级品种供需关系短期难以明显改善，而且资质差的发行人增多还会增大负面事件爆发的机率，从而加大估值风险，总的来说我们认为低等级信用债的反转尚需时日，仍然维持优先配置高等级的建议。

当然低评级债券趋势尚未反转并不代表没有反弹机会，未来几个月随着贷款增量阶段性的恢复，市场情绪会有所好转，如果参与反弹建议以城投债为主。在期限品种上，考虑到短期收益率仍有下降空间，中长期收益率阶段性到位，我们建议交易型投资者可以适当减持中票，增持收益率在5-6%但违约风险可控(中金评分为4+及以上)的短融。

**房地产信托兑付危机波及债市**

信托业协会的统计数据显示，截至三季度末房地产信托融资规模接近7,000亿元，保守估计至少有1,000亿元以上将会在明年陆续到期，甚至可能到3,000亿元，远高於目前房地产公司债约470亿元的余额。

信托融资与银行贷款的一个重要区别是，信托的滚动融资能力比银行贷款更差，在极端情况下，银行仍可以通过向借款企业别的项目发放贷款的方式变相缓解借款人的存量贷款支付压力，而信托的这种滚动融资能力在市场融资环境不好和内部流动性枯竭的情况下很容易出现断裂，产生违约风险。

信托产品的违约风险同样会增加低评级信用债的风险溢价，近期交易所房地产公司债的调整高於其它品种，除反映对行业基本面恶化趋势的担忧外，有关房地产信托的问题也是下跌的主要催化剂，其中跌幅较大的泛海和万业都暴露有较大的信托融资在明年到期。

信托融资规模更大的中企则由於有上海地产集团担保，债券尚未有明显异动，但是对於这种市场认为最终风险不大的个券，一旦出现问题，对市场信心的影响可能会更大。

另外信托融资规模相对较大的发行人还包括万科、金融街、新湖、保利，但这些发行人9月末账面货币资金余额都远高於披露的信托融资规模，信托的兑付压力相对要好一些。

**新券配置建议**

上周新发短融以中低评级为主，投资级个券中北大荒相对价值最突出，此外南水泥、湘高速和苏国信资质和流动性也不错，具有较好的配置价值；投机级个券中AA级中公用相对价值较高，另外AA-级胜通和桂旅游资质不弱於部分AA级新券。

上周新发中票多数实际资质在同评级中不占优，5年期中推荐AAA潍柴集、AA+西基投和AA皖交投。3年期整体资质比5年期更差，推荐唯一达到投资级的AAA中建材，投机级中AA农六师风险相对可控，另外我们认为AA-级瑞水泥评级略偏低，实际资质与AA 级发行人可比，发行利率高达8.4%，适宜有一定风险承受能力的投资者参与。

国网企业债相当於准利率产品，是交易型机构博弈牛市行情的最佳长久期品种，预计10年期品种未来一年收益率有望降至4-4.5%，但对於可将铁道债风险权重下调至50%以下的银行，国网债的相对价值不如铁道债。

上周其他企业债中，非城投的山煤债虽然未达到投资级，但在投机级中资质较好，上交所可回购，发行利率高於二级可比品种，相对价值最好；3支城投债资质都较弱且未设交易所托管，流动性差，虽然发行利率保持在8%以上，但相对交易所二级以及银行间估值并无优势。上周新发公司债只有新筑一支，为近期资质最弱品种之一，建议回避。(完)

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