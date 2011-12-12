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货币新闻 | 2011年 12月 12日 星期一 13:06 BJT

〔卢比汇率〕印尼央行预计卢比兑美元2012年均值为8,900-9,000卢比

路透雅加达12月12日电---印尼央行一位副总裁周一表示,该央行预计2012年印尼卢比兑美元IDR=平均汇率将介於8,900至9,000卢比.

今年卢比已累计走贬0.7%,周一报9,070卢比,因全球投资者对风险资产较为紧张不安,不过印尼央行最近几周大举干预汇市,以推高卢比.(完)

--编译 于春红;审校 吴云凌

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