〔中国个股〕中石化提高在Australia Pacific LNG的持股比例至25%(更新版)

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路透墨尔本12月12日电---中石化(600028.SS)周一同意将其在Australia Pacific LNG合资企业中的持股比例提高至25%,并购买更多该项目生产的液化天然气(LNG),此举令该项目的第二阶段又朝前迈进了一步.

该合资企业只是位於澳洲的价值2,000亿美元的输油管道的一个项目,澳洲或将在2011年代末成为全球最大的LNG出口国,因澳洲在努力应对亚洲对天然气需求的不断增长.

运营该合资项目的合作夥伴Origin Energy(ORG.AX)称,中石化将再购买该项目10%的权益,并在2035年之前,每年多买入330万吨LNG.交易完成後,Origin Energy与康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)的持股比例均将降至37.5%.

Origin Energy表示,该协议将结束此项目第二阶段的营销工作.

该合资企业和中石化在4月达成协议,规定自2015年中期开始,中石化每年自该项目购买430万吨LNG,为期20年.同时,中石化认购该项目15%股权.

中国企业已购入了数家澳洲LNG项目的天然气和股权,其中包括Woodside (WPL.AX)运营的North West Shelf项目和BG Group BG.L的昆士兰Curtis岛LNG项目.

分析师认为,中国企业投资澳洲项目的一部分原因可能是为了在非传统天然气和LNG生产领域获得相关专业技术,因中国在努力开发国内页岩气.(完)