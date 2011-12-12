《外汇动态》欧元/美元微跌至日低,穆迪报告称欧元区处在关键阶段

0520GMT---欧元/美元EUR=微跌至日低1.3340,欧元/日圆EURJPY=R跌至103.55.此前穆迪称,欧元区危机仍处於"关键"和"不稳定"阶段,并补充称欧元区仍容易遭遇进一步冲击,在凝聚力方面面临越来越大的威胁.