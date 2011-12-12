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市场报道 | 2011年 12月 12日 星期一 13:39 BJT

《外汇动态》欧元/美元微跌至日低,穆迪报告称欧元区处在关键阶段

0520GMT---欧元/美元EUR=微跌至日低1.3340,欧元/日圆EURJPY=R跌至103.55.此前穆迪称,欧元区危机仍处於"关键"和"不稳定"阶段,并补充称欧元区仍容易遭遇进一步冲击,在凝聚力方面面临越来越大的威胁.

穆迪报告称,预计仍会在2012年首季重新评估欧元区的主权信用评级.

若欧元/美元跌破支撑位1.3250,可能下探1.3210和1.3145水平.(完)

--编译 肖群英;审校 吴云凌

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