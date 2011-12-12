〔澳洲股市〕收升1.2%但脱离日高,投资者对欧债问题仍存疑虑

路透12月12日电---澳洲股市周一收高1.2%,但脱离日内高位,因投资者关注欧盟峰会後欧洲面临的诸多障碍,且中国进口和澳洲出口数据走软.

分析师警告,尽管多数欧盟领导人就欧元区建立更紧密财政联盟达成一致,但在债务问题上仍有许多悬而未决的问题,这可能再度推高欧债收益率(殖利率)并拖累股市走低.

周末出炉的中国数据显示进口放缓,而周一公布的澳洲贸易数据也显示,由於10月中国对澳洲商品需求降温,澳洲出口表现平平.[ID:nCN1276870][ID:nCN1265196]

据最新数据,指标S&P/ASX 200指数涨49.8点至4,252.8点,盘中一度触及高位4,271.9点.成交量约为90日均值的三分之二.上周五该指数挫跌1.8%至两周低位.(完)

--编译 肖群英;审校 吴云凌

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]