〔澳洲股市〕收升1.2%但脱离日高,投资者对欧债问题仍存疑虑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月12日电---澳洲股市周一收高1.2%,但脱离日内高位,因投资者关注欧盟峰会後欧洲面临的诸多障碍,且中国进口和澳洲出口数据走软.
分析师警告,尽管多数欧盟领导人就欧元区建立更紧密财政联盟达成一致,但在债务问题上仍有许多悬而未决的问题,这可能再度推高欧债收益率(殖利率)并拖累股市走低.
周末出炉的中国数据显示进口放缓,而周一公布的澳洲贸易数据也显示,由於10月中国对澳洲商品需求降温,澳洲出口表现平平.[ID:nCN1276870][ID:nCN1265196]
据最新数据,指标S&P/ASX 200指数涨49.8点至4,252.8点,盘中一度触及高位4,271.9点.成交量约为90日均值的三分之二.上周五该指数挫跌1.8%至两周低位.(完)
--编译 肖群英;审校 吴云凌
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。