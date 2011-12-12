更正:《亚洲原油展望》2月中东原油开始交易,OPEC即将开会

(更正:因原文有误,内文第三段穆尔班原油售价非"较官方售价贴水0.10美元",应更正为"升水0.10美元")

路透东京12月12日电---2月船期的中东现货原油本周料开始交易,与此同时官方售价提高.周三石油输出国组织(OPEC)将举行会议,料不会有出人意料之举,此前沙特表示其产能在高位运作,以满足消费国的需求.

**中东市场**

伊朗、伊拉克和科威特运往亚洲的1月船期原油官方售价一如预期地提高,之前沙特上调了阿拉伯轻质和中质原油的售价.

上周轻质酸性穆尔班原油售价被定位较官方售价升水0.10美元.但未有成交,贸易商期待着利润率的复苏,因有迹象显示交投开始加速.阿布扎比国家石油公司(ADNOC)将10月起穆尔班原油追溯性官方售价较迪拜原油升水上调0.35美元.

Tasweeq周一将结束2月船期的DFC凝析油和低硫凝析油(LSC)的招标.

Tasweeq料很快公布2月装运的al-Shaheen原油标售结果.

OPEC周三将在维也纳举行会议,可能会同意将现行的日均产量约3,000万桶明定为其新产量目标.

沙特一位高级官员上周说,沙国目前石油产能为数十年来最高,这是在向其他产油国及买家暗示,必要时沙国将增产以因应客户需求.

路透根据政府初步数据计算,中国11月表观石油需求增至史上第二高,因炼厂为缓解国内柴油短缺而扩大产能至纪录高位.

国际能源署(IEA)周一说,在油价步步高升中,沙特的增产将为市场所乐见.IEA并警告称,油价持续走高将危及全球复苏经济的努力.

**亚太市场**

俄罗斯Sakhalin Energy2月20-27日船期的73万桶轻质低硫Vityaz原油月度标售将於周二结束.对手Sokol上周标售的2月原油升水达到七个月高位.

印尼料在本周稍晚买入2月交货的低硫原油,以及2-4月间到货的西非原油.该国对低硫原油现货需求畅旺,在上月帮助吸纳了过多的西非原油.

交易人士透露,越南国家石油营销公司(PV Oil)可能在本周标售Te Giac Trang、Chim Sao和Ruby原油.越南将根据2月开始布兰特原油即期价格来确定Te Giac Trang原油价格,因该国逐步摆脱波动剧烈的Minas定价参考.

1月布兰特/迪拜原油的期货转掉期(EFS)报每桶3.00美元,较周五下滑0.17美元.

截止0431GMT,洲际交易所(ICE)-1月布兰特原油期货LCOc1升0.30美元,报每桶108.32美元.(完)