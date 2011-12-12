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货币新闻 | 2011年 12月 12日 星期一 14:04 BJT

〔中国个股〕宝钢明年1月冷轧产品售价每吨上调100元,热轧售价不变

路透上海12月12日电---中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周一宣布,将在今年12月售价的基础上,上调明年1月冷轧产品售价每吨100元人民币,而热轧产品售价维持不变.

宝钢股份此前普遍下调12月钢材售价,其中热轧钢材每吨下调200元.[ID:nCN1212860](完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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