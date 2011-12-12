《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月12日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *上海巴士公交 5 4 12 12/15簿记建档 上海银行 A+ 12/16 12/19 ============================================================================================= 华侨城集团 14 14 12 12/13簿记建档 建设银行 AAA 12/14 12/15 ============================================================================================= 广西农垦集团 20 5 12 12/13簿记建档 光大银行 AA 12/15 12/16 ============================================================================================= 南京交通集团 12 6 12 12/15簿记建档 中国银行 AA+ 12/16 12/19 国开行 ============================================================================================= 农六师 10 5 12 12/15簿记建档 中国银行 AA 12/19 12/20 国有资产公司 ============================================================================================= 华联商厦 6 6 12 12/15簿记建档 北京银行 AA- 12/16 12/19 600632.SS ============================================================================================= 新疆天业集团 8 4 12 12/16簿记建档 交通银行 AA 12/19 12/20 ============================================================================================= 远东控股集团 7 4 12 12/16簿记建档 民生银行 A+ 12/19 12/20 ============================================================================================= 新奥燃气投资 25 13 12 12/16簿记建档 中国银行 AA+ 12/19 12/20 ============================================================================================= 恒星科技 4.5 2 12 12/16簿记建档 浦发银行 A+ 12/20 12/21 ( 002132.SZ ) ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================== *重庆高速集团 30 10 7 12/15簿记建档 建设银行 AA+ 12/16 12/19 (附第五年末投资人选择权) 中信银行 ============================================================================================== *宜宾国资公司 20 3.3 5 12/19簿记建档 国开行 AA+ 12/20 12/21 (固息,附第三年末投资人选择权) 3.3 5 (浮息,一年定存为基准利率) ============================================================================================== 四川铁路 40 20 5 12/13簿记建档 民生银行 AA+ 12/14 12/15 投资集团 华夏银行 ============================================================================================== 北京经济技术 14.5 14.5 5 12/13簿记建档 光大银行 AA+ 12/14 12/15 投资开发总公司 ============================================================================================== 华侨城集团 14 14 5 12/13簿记建档 工商银行 AAA 12/14 12/15 建设银行 ============================================================================================== 宁夏发电集团 10 6 3 12/13簿记建档 国开行 AA 12/14 12/15 ============================================================================================== 贵州开磷集团 4 4 5 12/13簿记建档 浦发银行 AA 12/15 12/16 ============================================================================================== 双良科技 11 7.5 5 12/13簿记建档 民生银行 AA- 12/14 12/15 ============================================================================================== 连云港集团 6 6 5 12/14簿记建档 浦发银行 AA 12/16 12/19 ============================================================================================== 江山制药 5 5 3 12/14簿记建档 交通银行 AA- 12/16 12/19 ============================================================================================== 四川投资集团 7 7 3 12/16簿记建档 建设银行 AA+ 12/19 12/20 中国银行 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 冉莹; 审校 李宏薇 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债