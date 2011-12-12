《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*上海巴士公交 5 4 12 12/15簿记建档 上海银行 A+ 12/16 12/19
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华侨城集团 14 14 12 12/13簿记建档 建设银行 AAA 12/14 12/15
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广西农垦集团 20 5 12 12/13簿记建档 光大银行 AA 12/15 12/16
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南京交通集团 12 6 12 12/15簿记建档 中国银行 AA+ 12/16 12/19
国开行
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农六师 10 5 12 12/15簿记建档 中国银行 AA 12/19 12/20
国有资产公司
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华联商厦 6 6 12 12/15簿记建档 北京银行 AA- 12/16 12/19
600632.SS
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新疆天业集团 8 4 12 12/16簿记建档 交通银行 AA 12/19 12/20
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远东控股集团 7 4 12 12/16簿记建档 民生银行 A+ 12/19 12/20
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新奥燃气投资 25 13 12 12/16簿记建档 中国银行 AA+ 12/19 12/20
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恒星科技 4.5 2 12 12/16簿记建档 浦发银行 A+ 12/20 12/21
(002132.SZ)
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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*重庆高速集团 30 10 7 12/15簿记建档 建设银行 AA+ 12/16 12/19
(附第五年末投资人选择权) 中信银行
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*宜宾国资公司 20 3.3 5 12/19簿记建档 国开行 AA+ 12/20 12/21
(固息,附第三年末投资人选择权)
3.3 5
(浮息,一年定存为基准利率)
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四川铁路 40 20 5 12/13簿记建档 民生银行 AA+ 12/14 12/15
投资集团 华夏银行
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北京经济技术 14.5 14.5 5 12/13簿记建档 光大银行 AA+ 12/14 12/15
投资开发总公司
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华侨城集团 14 14 5 12/13簿记建档 工商银行 AAA 12/14 12/15
建设银行
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宁夏发电集团 10 6 3 12/13簿记建档 国开行 AA 12/14 12/15
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贵州开磷集团 4 4 5 12/13簿记建档 浦发银行 AA 12/15 12/16
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双良科技 11 7.5 5 12/13簿记建档 民生银行 AA- 12/14 12/15
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连云港集团 6 6 5 12/14簿记建档 浦发银行 AA 12/16 12/19
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江山制药 5 5 3 12/14簿记建档 交通银行 AA- 12/16 12/19
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四川投资集团 7 7 3 12/16簿记建档 建设银行 AA+ 12/19 12/20
中国银行
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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无
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注:*代表新增.(完)
--整理 冉莹; 审校 李宏薇
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《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
《中国信用债发行日程一览表》
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《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。