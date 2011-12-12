《日本央行焦点》资金面充裕和资产购买基金可协助央行抵御外部冲击

* 市场日圆规模庞大,可舒缓来自欧洲的任何冲击

* 资产购买基金是缓解信贷紧缩的重要工具

* 恢复买入股票是一个选项,但目前不会采用

路透东京12月12日电---当2008年雷曼兄弟倒台,全球银行停止相互间的借贷并开始囤积现金时,日本央行被迫紧急采取了有效的防御措施.

得益於日本央行长期实施宽松政策,目前日本银行业拥有规模大得多的流动性缓冲.该央行还拥有一个应对市场压力的有力工具:资产购买计划.

总规模55万亿(兆)日圆(7,090亿美元)的资产购买基金是极富延展性和灵活性的政策工具,倘若目前出现市场压力或经济滑坡,这也是日本央行应对资金吃紧唯一可能需要的工具.

一位熟悉日本央行思路的消息人士称,"抗击冲击的必要工具已基本就绪.仅存在如何使用及何时动用的问题."

另一位消息人士称,一旦市场出现压力迹象,日本央行将毫不犹豫的采取行动,甚至可能在有迹象之前便先发制人,以防举债成本上升,做法包括通过公开市场操作挹注巨额资金,以及进一步扩大资产购买计划等.

日本央行很多官员预料,欧债危机没有立竿见影的解决方案,因此要准备适应市场不确定性长期萦绕的局面,这将使仰赖出口的日本经济面临更多挑战.

但日本央行在雷曼兄弟破产後缓解市场压力的大部分举措,在目前仍可使用,例如被一些日本央行官员称为"杀手锏"的资产购买基金,该基金可用来购买公债及公司债.

市场上已充斥大量日圆,这将缓冲欧债危机带来的任何冲击.存在日本央行账上的经常帐盈余目前已达到约30万日圆左右,规模是雷曼垮台时的两倍,同时亦基本追平央行2006年结束的五年量化宽松时期的峰值水平.

此外,如果股市重挫,且对日本银行业资产负债表造成沉重打击,导致市场担心会爆发银行业危机,那麽在这种情况下,日本央行可能会重启购买银行股票的计划.但由於日本银行业体质目前相对良好,所以发生上述情况的可能性极低.

**并无紧张迹象**

日本当时被雷曼兄弟垮台打了个措手不及.当时银行惊恐万分,不再互相拆借,而是捂紧自己的口袋,并将资金抽离市场.

三个月期东京银行间拆放款利率(TIBOR)ZTIJPY3MD=在2008年12月一度升至0.92%,而雷曼事件前为0.85%.该利率目前报0.33%左右.

信贷市场亦冻结,导致日本进入严重衰退.

AA级公司债和五年期公债利差在2009年4月走阔至70个基点,雷曼垮台前为不到40个基点.2008年11月,三个月期商业票据平均利率上升一倍至1.48%.

一直到类似紧张局势变得一目了然之後,日本央行才肯出手.

除了削减政策利率至0.1%,日本央行还启动固定利率操作,以0.1%的利率向银行无限制提供三个月融资,并开始从银行手中买入公司债和商业票据,从而让资金流入信贷市场.

後两项计划过後被中止,但日本央行资产购买基金还可以再次启动.该基金有35万亿(兆)日圆资金可提供最长六个月期的廉价固息融资,以及20万亿日圆用於购买公债及公司债的资金.

可以肯定的是,推出资产购买计划是为了支持日本经济,而非作为一个抵抗危机的工具.但当巨大冲击来袭时,这两者的区别可能就不那麽重要了.

迄今为止,日本市场事实上并未显现出紧张迹象,两年期公债收益率略高於0.1%,债券利差处於雷曼兄弟破产前的水准.

事实上,市场对日本央行资金并没有趋之若鹜,这55万亿日圆资产购买基金中还有约14万亿日圆没有用掉.该央行上两次购买公司债的操作也没有达成目标.

不过消息人士表示,为防交易对手风险加剧推高借贷成本,日本央行仍将考虑加快购买风险资产的步伐,或者进一步提高资产购买的上限.

数位分析师称,如果长期公债收益率蹿升,日本央行或许亦会考虑购买更长期限的债券.

在祭出这一举措之前,央行可能先通过公开市场操作注入大量资金.

"日本经济及其银行系统的状况优於其他发达国家.但人们开始与雷曼兄弟破产後的情形作比较,"NLI基础研究所的高级分析师Yasuhide Yajima表示.

"只要日本央行坚持该国经济将重启温和复苏态势的预估,该央行就将通过资产购买计划来应对任何冲击."(完)