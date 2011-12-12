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货币新闻 | 2011年 12月 12日 星期一 14:33 BJT

〔欧洲评等〕将在2012年第一季重新评估欧元区主权评级--穆迪

路透12月12日电---评级机构穆迪周一表示:

* 将在2012年第一季重新评估对欧元区的主权评级

* 欧盟仍易受到进一步冲击,欧元区的凝聚力继续面临威胁

* 在缺乏决定性措施的情况下,欧元区主权仍面临压力 (完)

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