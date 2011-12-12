〔中国债市〕现券收益率略升,年底临近买气趋弱且资金利率稍有反弹

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月12日电---中国银行间债市周一现券收益率小幅上涨,交投清淡.此前利好消息不断,促收益率持续下行.不过临近年底,投资者情绪开始转向谨慎,买盘逐步降温;加之资金利率有反弹迹象,带动收益率稳中略涨.
"主要是资金(利率)稍微有点上,本来这段时间买盘就不是很多,"华东一银行交易员称.
本周公开市场到期量仅有130亿元人民币,市场密切关注央票和正回购操作力度.不过,该交易员认为,当前整体资金情况尚可,资金利率略有抬头对现券市场冲击不会过大.央行意在维稳,即使年末流动性出现短暂紧张,也可以启动逆回购操作.
信用债方面,他指出,买盘主要集中在高评级券种,AAA级别买盘相对稳定.而中低等级买气仍然较弱,收益率波动较大.毕竟低评级券种流动性较差,且在经济下行过程中,其风险水平不可忽视.
银行间市场周一质押式回购利率CNREPO=CFXS小幅走升,但市场流动性并未感到任何紧张,不少大型商业银行仍在输出资金,预计近期流动性仍将维持偏宽的局面.[CN/CN]
剩余期限约0.93年的央票1101088券最新报价收益率tCN1101088=CFXM为3.4850%/3.4750%,上日尾盘为3.4650%/3.4500%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 2.9542 3.5380
上日 2.8956 3.5239
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4799/3.4159
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6172/2.5482
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5259/3.4569(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。