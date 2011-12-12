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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 14:23 BJT

〔韩国股市〕收高且科技股涨幅居前,因欧洲领袖同意加深财政联盟

路透首尔12月12日电---韩国股市周一收高,因欧盟峰会同意进一步深化该地区的财政联盟,而且决定增强国际货币基金组织(IMF)的援助能力,为股市带来支撑.

大型科技股涨幅居前,三星电子(005930.KS)和LG电子(LG Electronics)(066570.KS)分别上涨2.94%和4.51%.

韩国股市综合股价指数(KOSPI).KS11收升1.33%至1,899.76点.(完)

--编译 兰秀娟; 审校 高琦

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