〔东京美债〕大量新债供应使公债价格承压,收益率上扬

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月12日电---美国公债价格周一仍承受供应压力,因年内剩余时段将有大量公债标售;美债收益率(殖利率)上涨,尽管欧洲形势仍然存在不确定性.
美国财政部将在八个交易日内标售1,770亿美元公债,周一将开始标售320亿美元三年期公债,周二和周三分别标售210亿美元10年期公债和130亿美元30年期公债.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。