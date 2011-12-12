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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 14:25 BJT

〔东京美债〕大量新债供应使公债价格承压,收益率上扬

路透东京12月12日电---美国公债价格周一仍承受供应压力,因年内剩余时段将有大量公债标售;美债收益率(殖利率)上涨,尽管欧洲形势仍然存在不确定性.

美国财政部将在八个交易日内标售1,770亿美元公债,周一将开始标售320亿美元三年期公债,周二和周三分别标售210亿美元10年期公债和130亿美元30年期公债.

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