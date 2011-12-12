《热点透视》萨科齐让银行利用ECB贷款购买公债的做法有如玩火

(本文作者是路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack; 编译 李春喜

路透伦敦12月9日电---按照法国总统萨科齐的逻辑,这个世界就不会那麽复杂了.欧洲央行不愿购买成员国政府公债,因为这违背了禁止其向政府提供贷款的章程,但这位法国总统将打算让欧洲央行间接行事.他想让银行利用欧洲央行的低廉贷款,以低於市场的收益率(殖利率)购买政府公债.而且萨科齐还做出暗示,如果银行不愿合作,政府将逼迫其就范.

不过银行也可望从中牟利.他们可以利用欧洲央行新提供的三年期贷款,以1%的再融资利率获得资金,然後比如说以不到市场收益率7%一半的价格买入意大利的10年期公债,但即使这样仍然获利丰厚.购买的公债可以充当欧洲央行贷款的抵押品.银行业在2009年也进行过类似的利差交易,当时欧洲央行首次推出一年期贷款.

但如今情形已经大为不同.

尽管欧洲央行可能难以拒绝银行的贷款要求,但心里也可能会五味杂陈.这个方案有点印钞融资的味道.而且,欧洲央行提供三年期贷款的初衷不是便於银行投机,而是为了缓解银行业的融资压力.

对於银行业而言,操作的效果可能也大不如2009年,因为当时所有欧洲政府公债被视为是无风险的.现在情况已经不同.欧洲银行业管理局(EBA)要求银行筹措1,140亿欧元资本的目的,是为了能够吸收主权债务的潜在损失.如果银行依照萨科齐开出的药方去做,股东和债权人将会惩罚他们.

各国政府可能会对强迫银行购买公债的提议表示欢迎,而且这种金融压迫对於内资银行也可能有效.因为,如果国家债务违约,这些银行肯定也得完蛋,因此他们可能会听命于政府的要求,支持国家公债.但对於大型国际机构而言,他们可不是政府的木偶,很可能会抵制这种要求.

利用欧洲央行资金进行杠杆化操作也并非全然无益,这可以吸引资产管理机构等民间投资者购买主权债务.但对於银行,他们应当做的是降低而不是增加主权债务的曝险.在欧洲央行融资和主权债务之间进行大规模套利交易的想法具有一定的诱惑力,但也可能会使银行在主权债务的泥潭里越陷越深.(完)