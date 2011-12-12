梅德韦杰夫下令调查杜马选举,仍遭受指责

日本股市：日经指数收低，受日美首脑会晤前的日圆走高影响
东证股价指数跌0.7%至1,513.55点，JPX-日经400指数下挫0.8%至13,571.04点。(完) (编译 王琛；审校 高琦)
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科12月11日电---俄罗斯总统梅德韦杰夫周日下令对杜马选举进行调查，周六数万抗议者称选举存在舞弊，要求废除选举结果并进行重选。
梅德韦杰夫在其Facebook上写道：“我不同意抗议者的标语和声明。不过，我已要求对来自选举站的信息进行调查，看是否符合选举法。”
梅德韦杰夫的声明暗示，反普京抗议令俄罗斯领导层感受到了压力。抗议者也通过社交网站组织集会。
不过抗议者要求的远不止调查，不太可能就此罢休。他们希望重新进行选举、废除俄罗斯中央选举委员会主席丘罗夫（Vladimir Churov）的职务以及释放政治犯。
梅德韦杰夫发表声明後的数个小时内，收到数千条评论，其中很多是负面的，甚至是侮辱性的。
俄罗斯各大城市的政府允许了周六的和平抗议，防爆警察也基本没有干预。尽管俄罗斯此前几乎不报导政府的负面新闻，周六莫斯科抗议的情景，却被国家电视台和其他电视台播出。各电视台未播出对普京的指责。
不过没有迹象表明，作为俄罗斯统治权威，普京会向抗议者让步。大多数政治专家仍认为，普京将赢得明年3月的总统选举，与梅德韦杰夫互换职位。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
东证股价指数跌0.7%至1,513.55点，JPX-日经400指数下挫0.8%至13,571.04点。(完) (编译 王琛；审校 高琦)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北2月9日 - 台湾股市周四震荡上扬，再创逾20个月的收盘高位。分析师表示，农历年后本地资金 、信心都充足，纷纷进场拉抬台股。近期成交升温，类股呈现健康轮动，今日主由中小型电子股接棒上涨，指 数仍有续缓步创下高位的可能。 台湾加权股价指数 收涨0.49%,至9,590.18点；今日成交初值 为1,034.46亿台币，上交 易日修正后为1,107.29亿。台股收盘的前高是2015年6月2日的9,614.26点。 〞惊惊涨，目前上涨的信心和资金都充足。〞台新投顾协理黄文清说。 他并表示，年后本土资金进驻股市，交易热络，未来股市仍有再创高点的可能性，因为量能明显升温。目 前可以观察的重点包括只要台股不爆1,500亿台币以上的大量、又收中长黑K棒，则再向上挑战高点都有机会。 本地时间14:09，亚洲主要股市大多走扬，MSCI亚太明晟指数 涨0.26%。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,536-9,650点。(