〔基金观点〕施罗德投资谨慎看待新兴债券,预测未来将面临波动

* 施罗德旗下新兴债券基金将美元主权债仓位降至最低

* 只投资拥有经常账盈余的经济体

* 新兴债券收益不能补偿流动性和政治风险

路透伦敦12月9日电---施罗德投资的新兴市场投资团队成员Matthew Michael表示,施罗德旗下70亿美元的新兴债券基金中,防守型仓位达到最大,并对冲了所有新兴货币敞口,称这是为了因应欧元区忧虑以及发展中国家增长受冲击的风险.

Michael表示,这支债券基金将美元主权债券的仓位压至最低,不持有公司债,只持有流动性最强的几个拥有经常账盈余国家的以本币计价债券.

该基金并不追踪任何新兴债市指数.

"我们目前的仓位布局极具防守性.我们喜欢新兴债券的概念,也认同所有关於新兴市场的长期观点,但短期看人们的预期和回报并不匹配,"Michael对路透表示.

他表示,以目前的水准看以硬通货美元计价的债券太贵,定价并没有反映出各国所面临的不同风险.指标新兴美元债券指数--摩根大通EMBI Global指数11EML目前的收益率较美国公债有400个基点的溢价.

"我们愿意承担风险,但问题在於回报是否与风险相当.收益确实要高於发达市场,但仍无法补偿附带的流动性风险和政治风险.因此在目前价位对我们不具有吸引力,"Michael说.

他预测,若欧洲危机恶化,新兴市场将遭遇重大打击.从巴西到中国,所有发展中国家经济均出现放缓迹象.

"我们认为未来许多新兴国家将面临增长放缓的风险,"Michael表示.

**货币押注**

不过施罗德青睐新兴国家本币债券,该类债券通常收益率更高,并有可能从日後的进一步降息中获益.但Michael表示,今年基金已选择了对冲新兴货币的敞口,仅投资於那些拥有经常账盈余国家的债券.

这些国家包括新加坡、马来西亚、捷克和泰国.该基金避开了经常账赤字的国家,比如土耳其、匈牙利得、南非.

这种策略似乎已取得了回报,因今年新兴货币兑美元大幅下跌已将本币债券的回报推升至远高於盈亏平衡点的水平.

Michael表示,施罗德这支基金目前上涨了0.5%,但无法达到在美元新兴债方面9%的年度回报目标.

"在这种仓位布局下,我们目前的收益将有限,但短期内不会亏损.我们的目标是绝不亏钱,"他说.

他还表示,按照目前的市况,很难预测市场2012年的表现.

"我认为明年10%的回报是可以实现的,但当前波动太多,并且也没有迹象表明这种趋势会结束,"Michael说. (完)